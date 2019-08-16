В Кузнецком районе появился «дорожный пристав»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 августа 2019, 16:38Общество
Новейшие технологии - на службе у судебных приставов. В Пензенскую область для более эффективной работы взыскателей долгов привезли несколько комплексов под названием «дорожный пристав».
Один из них поступил в Кузнецкий район. Принцип работы данного устройства прост. Установленный на обочине дороги аппарат сканирует номера машин в движущихся в потоке. Инспекторы ДПС останавливают те, чьи хозяева занесены в базу должников. Если сумма долга небольшая, ее предлагают погасить на месте, как правило, безналично. Если размер долга сопоставим со стоимостью транспортного средства, машину могут арестовать.
«Насколько я знаю, всего таких три комплекса поступило в наше управление, вот один комплекс выдали нам в Кузнецк, так как город все-таки - большой, количество производств - большое. Вот уже один раз мы его протестировали, составили график совместно с ГИБДД на постоянной основе будем выезжать и работать», - рассказал судебный пристав-исполнитель Кузнецкого межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Антон Серебряков.
18 августа 2019, 17:03В Пензе волонтеры закрашивают надписи с рекламой наркотиков
18 августа 2019, 16:38В Кузнецком районе появился «дорожный пристав»
18 августа 2019, 15:46Пензенцы обеспокоены вырубкой на Западной поляне
18 августа 2019, 15:07В сентябре в Пензенской области появятся 13 новых ФАПов
16 августа 2019, 19:47Хоккеисты кузнецкого «Рубина» начали подготовку к новому сезону
16 августа 2019, 19:44Пензенские активисты шокированы результатами анализов реки Мойки
16 августа 2019, 19:42МКП «Теплоснабжение города Пензы» задолжало ресурсникам полтора млрд руб
16 августа 2019, 19:21Пензенский совет ветеранов войны заключил соглашения с 3 организациями