В Кузнецком районе появился «дорожный пристав»

Новейшие технологии - на службе у судебных приставов. В Пензенскую область для более эффективной работы взыскателей долгов привезли несколько комплексов под названием «дорожный пристав».

Один из них поступил в Кузнецкий район. Принцип работы данного устройства прост. Установленный на обочине дороги аппарат сканирует номера машин в движущихся в потоке. Инспекторы ДПС останавливают те, чьи хозяева занесены в базу должников. Если сумма долга небольшая, ее предлагают погасить на месте, как правило, безналично. Если размер долга сопоставим со стоимостью транспортного средства, машину могут арестовать.

«Насколько я знаю, всего таких три комплекса поступило в наше управление, вот один комплекс выдали нам в Кузнецк, так как город все-таки - большой, количество производств - большое. Вот уже один раз мы его протестировали, составили график совместно с ГИБДД на постоянной основе будем выезжать и работать», - рассказал судебный пристав-исполнитель Кузнецкого межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Антон Серебряков.