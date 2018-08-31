В Кузнецком районе погибли два ребенка

Трагедия в поселке Евлашево Кузнецкого района Пензенской области. Там в один день погибли два ребенка - мальчики восьми и десяти лет. Тела обоих обнаружили на местном пруду. Первого нашли после полуночи 30 августа, второго - уже днем.

Еще утром 30 августа они вовсю готовились к предстоящему празднику в честь нового учебного года, а уже днем неожиданно пропали. Два мальчика - два Даниила - несмотря на разницу в возрасте были лучшими друзьями. Вернувшись из школы домой, они взяли свои велосипеды и вместе уехали кататься. С трех часов дня оба перестали отвечать на телефонные звонки. Первая запаниковала мама младшего мальчика. С просьбой о помощи в поисках она обратилась к местным жителям в группе социальной сети.

«Сегодня в Евлашево с 15.00 пропали два мальчика 8 и 10 лет, обоих зовут Даниил, уехали кататься на велосипеде, одеты по-летнему: шорты, майка, на ногах черные сланцы. Если кто-то видел, просьба позвонить...», - написала женщина.

Только около полуночи люди обратились в МЧС. Поиски были сосредоточены в районе пруда, возле водоема нашли детские вещи и велосипеды. В половине первого ночи на поверхности воды обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Тело второго нашли около трех часов дня. Как сообщил глава местной администрации Владимир Карнишин, оба ребенка были из неполных семей.

«Одна семья стоит на учете, буквально 29 августа вызывали в районную администрацию, проводилась беседа с мамой и сыном», - сказал он.

В причинах трагедии еще предстоит разобраться. Ситуация на контроле уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой. По ее мнению, в том, что произошло, косвенно виноваты родители.

«Если бы мама восьмилетнего мальчика сказала детям не ездить на пруд и не кататься по автодороге, потому что это достаточно опасные места, конечно, было бы все иначе, то есть, все-таки, причина в безнадзорности и бесконтрольности детей. Искренне сочувствую мамам, очень жалко малышей», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Отметим, что в этом же пруду в начале августа утонул 30-летний мужчина. Официально купаться там запрещено. Всего за лето на водоемах Пензенской области погибли 27 человек. Из них - пять детей. Мальчики из Евлашево 1 сентября должны были пойти во второй и третий классы.