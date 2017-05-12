В Кузнецком районе найден труп неустановленного мужчины

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12 мая 2017, 16:33Криминал
В Кузнецком районе Пензенской области на грунтовой дороге в 1,5 км от села Малый Труев обнаружен труп мужчины.
Тело было найдено 11 мая в 8.47. Региональное управление МВД обращается к пензенцам с просьбой помочь в установлении личности погибшего.
«Приметы: на вид 45-50 лет, рост 160-165, худощавого телосложения. Волосы темные, короткие, с проседью. Был одет в светло-зеленый пуховик, коричневую футболку с белыми полосами, темно-синее трико с белыми лампасами, черные носки, резиновые галоши», - сказали в пресс-службе ведомства.
Информацию о личности мужчины следует сообщать по номеру 8 (8415) 73-33-00 или 02, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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