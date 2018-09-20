20 сентября 2018, 09:32Происшествия

В Кузнецком районе на трассе легковушка влетела в фуру

В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.

По предварительным данным, 19 сентября в 17.11 на трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и фура DAF. В Результате аварии пострадали несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

На фото видно, что у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть и бок.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7462165/

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