В Кузнецком районе на трассе легковушка влетела в фуру

По предварительным данным, 19 сентября в 17.11 на трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобиль Volkswagen Jetta и фура DAF. В Результате аварии пострадали несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

На фото видно, что у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть и бок.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».