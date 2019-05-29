В Кузнецком районе маршрутка сбила школьника

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем микроавтобуса находился 30-летний мужчина. В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».