29 мая 2019, 15:06Происшествия

В Кузнецком районе маршрутка сбила школьника

В Кузнецком районе Пензенской области автомобиль ГАЗ-322132 сбил школьника.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, за рулем микроавтобуса находился 30-летний мужчина. В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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