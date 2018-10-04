В Кузнецком районе иномарка влетела в препятствие

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04 октября 2018, 16:28Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.
По предварительным данным, 3 октября в 19.17 в селе Благодатка на улице Центральной Hyundai врезался в препятствие и перевернулся. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия пять человек с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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