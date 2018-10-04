04 октября 2018, 16:28Происшествия

В Кузнецком районе иномарка влетела в препятствие

В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.

По предварительным данным, 3 октября в 19.17 в селе Благодатка на улице Центральной Hyundai врезался в препятствие и перевернулся. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия пять человек с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7525137/

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