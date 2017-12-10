11 декабря 2017, 09:49Происшествия В Кузнецком районе дерево «накрыло» машину В Кузнецком районе Пензенской области дерево упало на легковушку.

Происшествие случилось накануне, 10 декабря, в половине пятого вечера. На 26 километре автодороги «Кузнецк-Верхозим» дерево упало на «Ладу Калину». В результате пострадал один человек. О его состоянии пока не собщается.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к устранению последствий привлекали трех человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6207521/

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