В Кузнецком районе дерево «накрыло» машину

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11 декабря 2017, 09:49Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области дерево упало на легковушку.
Происшествие случилось накануне, 10 декабря, в половине пятого вечера. На 26 километре автодороги «Кузнецк-Верхозим» дерево упало на «Ладу Калину». В результате пострадал один человек. О его состоянии пока не собщается.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к устранению последствий привлекали трех человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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