В Кузнецком районе автобус сбил подростка

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 10 января в 15.10 автобус «ПАЗ», водителем которого был 52-летний мужчина, сбил несовершеннолетнюю девушку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».