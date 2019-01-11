В Кузнецком районе автобус сбил подростка

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11 января 2019, 16:07Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 10 января в 15.10 автобус «ПАЗ», водителем которого был 52-летний мужчина, сбил несовершеннолетнюю девушку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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