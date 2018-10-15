15 октября 2018, 14:36Происшествия

В Кузнецком районе авто улетело в кювет

Утром 15 октября в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.

В начале девятого часа на 746-м километре трассы М-5 «Урал» «Лада Гранта» съехала в кювет. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Его состояние пока неизвестно.

Ликвидировали последствия ДТП четыре человека с помощью спецтехники.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7572099/

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