В Кузнецком районе авто улетело в кювет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 октября 2018, 14:36Происшествия
Утром 15 октября в Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.
В начале девятого часа на 746-м километре трассы М-5 «Урал» «Лада Гранта» съехала в кювет. В результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Его состояние пока неизвестно.
Ликвидировали последствия ДТП четыре человека с помощью спецтехники.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 октября 2018, 19:31Пензенские ватерполисты упустили шанс выступить на первенстве России
15 октября 2018, 19:28В Пензе стартовала «Неделя без турникетов»
15 октября 2018, 19:09В Кондоле вскрыли капсулу с письмом потомкам
15 октября 2018, 19:06В Пензе прошел всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка»
15 октября 2018, 19:02В Пензе отобрали участников первенства ПФО по смешанным единоборствам
15 октября 2018, 17:58Сергей Златогорский пригласил мастеров стрит-арта в Кузнецк
15 октября 2018, 17:39Мэрия Пензы объявила прием заявок на торги по рекламным конструкциям
15 октября 2018, 17:08Пензенская область удостоена гран-при на агровыставке «Золотая осень»