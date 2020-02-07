В Кузнецком районе 8 семей необоснованно получили соцвыплаты на жилье

Счетная палата Пензенской области проверила использование в районах субвенций, которые они получили на предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Анализ эксперты провели по итогам 2017-2018 годов. Документы просматривали в управлениях социальной защиты населения администраций Бессоновского, Мокшанского, Белинского, Малосердобинского и Кузнецкого районов. Об итогах проверки 7 февраля на сессии Законодательного Собрания сообщил начальник Счетной палаты региона Михаил Макаров.

По его словам, в Кузнецком районе зафиксированы восемь случаев включения семей в список получателей социальной выплаты при отсутствии нуждаемости в жилых помещениях. В итоге им было выплачено 2 млн 624 тыс. рублей.

B Бессоновском районе включены в список получателей четыре семьи, у которых не было комплекта необходимых документов. Им перевели 1 млн 312 тыс. рублей.

B Малосердобинском районе выявили нарушения условий перечисления выплаты. В Белинском районе социальная выплата, 328 тыс. рублей, была перечислена на приобретение строительных материалов для дома, хотя разрешения на строительство у семьи не было.

«B Бессоновском и Белинском районах тремя получателями жилищных сертификатов не подтверждено строительство или pеконстpyкция жилых помещений и наличие строительных материалов на сумму 657,4 тыс. рублей. Кроме того установлено, что в отдельных случаях семьями в течение практически двух лет с момента перечисления социальной выплаты не осуществлялось строительство. Основная причина – отсутствие средств. Это приводит к появлению долгостроев и неэффективному использованию средств субвенции», - сообщил Макаров.

Для устранения недостатков Счетная палата рекомендовала «усилить взаимодействие органов исполнительной власти области и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, пересмотреть направления реaлизации жилищного сертификата».

«Соответствующие предложения направлены в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и в дальнейшем были учтены при внесении изменений в действующий Порядок предоставления семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка», - добавил председатель Счетной палаты региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».