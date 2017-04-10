10 апреля 2017, 16:32Происшествия В Кузнецком районе 24-летний парень на «ВАЗе» насмерть разбился В Кузнецком районе Пензенской области на 722 км ФАД М-5 «Урал» автомобиль «ВАЗ-217230» съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 8 апреля в 23.20, за рулем находился 24-летний молодой человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В результате ДТП водитель скончался на месте, 25-летний пассажир был отпущен после оказания медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия

просмотров 92