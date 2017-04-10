В Кузнецком районе 24-летний парень на «ВАЗе» насмерть разбился

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10 апреля 2017, 16:32Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области на 722 км ФАД М-5 «Урал» автомобиль «ВАЗ-217230» съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 8 апреля в 23.20, за рулем находился 24-летний молодой человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В результате ДТП водитель скончался на месте, 25-летний пассажир был отпущен после оказания медицинской помощи.
По данному факту проводится проверка.
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