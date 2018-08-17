19 августа 2018, 15:15Общество

В кузнецком «Нескучном саду» заработал новый фонтан

В Кузнецке заработал новый фонтан. Его городу подарил заместитель директора национального филармонического оркестра России Павел Торопыгин - уроженец этого города.

Фонтан украсил центральную аллею парка «Нескучный сад». Большую часть монтажных работ выполнили сотрудники парка. Первым в спецодежду облачился руководитель.

«Конечно, все это было под непрестанным контролем и при личном участии руководителя этого учреждения Сергея Ивановича Талаева. Все по крупицам собирали Сергей Талаев вместе со своим работниками. Они клеили фонтан. Для нас, работников культуры, это дело новое», - рассказала начальник управления культуры г. Кузнецка Ирина Часовская.

Запуск фонтана стал завершающим аккордом в масштабной реконструкции городского парка, которая началась в прошлом году. В рамках программы «Парки малых городов России» были заасфальтированы аллеи, восстановлено в историческом виде ограждение.

В этом году завершен ремонт входной группы парка. В вечернее время территорию освещают более 20-ти новых светильников. Еще 14 здесь планируется установить в следующем году.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-2218380/

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