В кузнецком «Нескучном саду» заработал новый фонтан

Фонтан украсил центральную аллею парка «Нескучный сад». Большую часть монтажных работ выполнили сотрудники парка. Первым в спецодежду облачился руководитель.

«Конечно, все это было под непрестанным контролем и при личном участии руководителя этого учреждения Сергея Ивановича Талаева. Все по крупицам собирали Сергей Талаев вместе со своим работниками. Они клеили фонтан. Для нас, работников культуры, это дело новое», - рассказала начальник управления культуры г. Кузнецка Ирина Часовская.

Запуск фонтана стал завершающим аккордом в масштабной реконструкции городского парка, которая началась в прошлом году. В рамках программы «Парки малых городов России» были заасфальтированы аллеи, восстановлено в историческом виде ограждение.

В этом году завершен ремонт входной группы парка. В вечернее время территорию освещают более 20-ти новых светильников. Еще 14 здесь планируется установить в следующем году.