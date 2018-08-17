В кузнецком «Нескучном саду» заработал новый фонтан

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19 августа 2018, 15:15Общество
В Кузнецке заработал новый фонтан. Его городу подарил заместитель директора национального филармонического оркестра России Павел Торопыгин - уроженец этого города.
Фонтан украсил центральную аллею парка «Нескучный сад». Большую часть монтажных работ выполнили сотрудники парка. Первым в спецодежду облачился руководитель.
«Конечно, все это было под непрестанным контролем и при личном участии руководителя этого учреждения Сергея Ивановича Талаева. Все по крупицам собирали Сергей Талаев вместе со своим работниками. Они клеили фонтан. Для нас, работников культуры, это дело новое», - рассказала начальник управления культуры г. Кузнецка Ирина Часовская.
Запуск фонтана стал завершающим аккордом в масштабной реконструкции городского парка, которая началась в прошлом году. В рамках программы «Парки малых городов России» были заасфальтированы аллеи, восстановлено в историческом виде ограждение.
В этом году завершен ремонт входной группы парка. В вечернее время территорию освещают более 20-ти новых светильников. Еще 14 здесь планируется установить в следующем году.
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