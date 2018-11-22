В кузнецкой детской больнице открыли новые игровые комнаты

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22 ноября 2018, 19:18Общество
В кузнецкой межрайонной детской больнице оборудовали четыре новые игровые комнаты. Игрушки и мебель предоставил один из благотворительных фондов.
Сухой бассейн, разнообразие машинок, кукол и развивающих игр. Пациентам детской кузнецкой межрайонной больницы теперь будет чем себя занять в перерывах между лечебными процедурами. Новые игровые комнаты оборудовали в соматическом, педиатрическом, хирургическом, а также отделении реабилитации, в котором еще продолжается капитальный ремонт. Игрушки подбирались с учетом возраста пациентов и санитарно-гигиенических норм.
«Игровые комнаты необходимы для того, чтобы пациентам было проще переносить отрыв от дома и легче переносить недуг. Спасибо благотворительному фонду, рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», - сказала заместитель главного врача кузнецкой детской межрайонной больницы Лариса Камардина.
Игрушки и мебель детской больнице предоставил один из благотворительных фондов, который уже открыл по всей стране порядка 400 таких комнат. Представители организации лично приехали в Кузнецк, чтобы пообщаться с детьми и медперсоналом.
«Мы видим, что сотрудники стараются создать детям домашние условия, и комнаты получились яркими, интересными. Думаю, что ребятам будет здесь хорошо», - отметила исполнительный директор благотворительного фонда Эльмира Морозова.
Для юных пациентов в день приезда делегации благотворительного фонда организовали шоу мыльных пузырей. Сотрудничество фонда и кузнецкой межрайонной больницы продолжится. В частности, в Кузнецк будут регулярно поступать новые игрушки.
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