В кузнецкой «Арене» возобновились хоккейные тренировки

В городе Кузнецке Пензенской области в ледовом дворце «Арена» после перерыва возобновились тренировки хоккеистов. Первой на лед вышла команда «Рубин», составленная из ребят 2006 года рождения. Ей предстоит сыграть первый официальный матч в турнире нового хоккейного сезона (0+).

Первую тренировку спортсмены полностью посвятили технике катания. Под руководством наставника они отработали приемы скоростного маневрирования, торможения и ускорения. Подготовка серьезная. Кузнечане откроют игры первенства Приволжского федерального округа среди младших юношей в дивизионе «А».

«В 2018 году будет немного другой формат, взрослый хоккей - три периода по 20 минут чистого времени. Две игры дома, две на выезде, они будут проходить исключительно в выходные», - рассказал заместитель директор по спортивно-массовой работе МП «Рубин» Олег Казаров.

Соперниками «Рубина» станут 11 сильнейших команд. Среди них - хоккейные дружины из Татарстана, Башкортостана, Ижевска, Оренбурга, Тольятти и Пензы. Первая игра турнира пройдет в Кузнецке 15 сентября. Хоккеисты «Рубина» встретятся с «Нефтяником» из Альметьевска. К началу сезона подготовили и ледовую арену.

«Покрасили, побелили, а также наладили технические системы - отопление, вентиляцию. Холодильный модуль работает в нормальном режиме», - сказал старший инженер ледового катка «Арена» Виктор Дралин.

Другая команда, составленная из игроков 2007 года рождения, в рамках окружного первенства примет участие в трех турнирах. В спортивном календаре они запланированы на осенние, зимние и весенние каникулы.