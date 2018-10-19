В кузнецких детсадах не соблюдали температурный режим

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19 октября 2018, 14:06Общество
В двух детских садах города Кузнецка Пензенской области выявили нарушения нормативов температурного режима.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, температура в игровых и спальнях двух кузнецких детсадов не соответствовала нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.
«В спальных комнатах должно быть 19 градусов, в игровых - 21. Однако и там, и там проверяющие зафиксировали 18 градусов», - пояснили в ведомстве.
По результатам проверки в адрес заведующих детсадами внесли представления с требованиями незамедлительно устранить нарушения. Это было исполнено.
Кроме того, в отношении руководителям учреждений грозят штрафы - от 3000 до 7000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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