В кузнецких детсадах не соблюдали температурный режим

В двух детских садах города Кузнецка Пензенской области выявили нарушения нормативов температурного режима.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, температура в игровых и спальнях двух кузнецких детсадов не соответствовала нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.

«В спальных комнатах должно быть 19 градусов, в игровых - 21. Однако и там, и там проверяющие зафиксировали 18 градусов», - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки в адрес заведующих детсадами внесли представления с требованиями незамедлительно устранить нарушения. Это было исполнено.

Кроме того, в отношении руководителям учреждений грозят штрафы - от 3000 до 7000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».