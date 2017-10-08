08 октября 2017, 13:30Культура В Кузнецке бывший кинотеатр станет музейно-выставочным центром Здание бывшего кинотеатра «Комсомолец» в городе Кузнецке Пензенской области приобретет статус музейно-выставочного центра.

В учреждении планируют разместить городскую картинную галерею, а также проводить различные культурные акции.

Здание было построено в Кузнецке в пятидесятых годах прошлого века, но, несмотря на возраст, оно находится в хорошем состоянии.

Единственное, что требует срочных финансовых вложений, - подготовка учреждения к зимнему периоду. По словам новых владельцев здания, один из кинозалов будет сохранен в его нынешнем виде.

«Это бывшее помещение одного из кинозалов, которое мы планируем использовать, как постоянную экспозицию по истории краеведения города Кузнецка», - рассказала директор кузнецкого музейно-выставочного центра Ольга Горнова.

Культура

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