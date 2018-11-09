В Кузнецке завершился капремонт гимназии №1

Учащиеся и педагоги гимназии №1 Кузнецка вернулись в родное образовательное учреждение. Первую четверть они были вынуждены провести в соседней школе №14, поскольку в гимназии в течение нескольких месяцев шел капитальный ремонт.

Учащиеся гимназии №1 Кузнецка ушли на осенние каникулы в день, когда у всех остальных школьников они закончились. Смещение графика ребят и педагогов старейшего образовательного учреждения города только радует. Со второй четверти они начнут заниматься в родном здании, где на протяжении всего лета и начала осени шел капитальный ремонт. Главным пунктом стал ремонт кровли.

«Новое покрытие, новая стропильная конструкция. Надеемся, что крыша у нас теперь протекать не будет, и мы будем работать в более комфортных условиях. Также был проведен ремонт центральной лестницы, мы очень этому рады. Остались последние штрихи. И ребята, и педагогический коллектив готовы работать с утра до вечера, чтобы переехать в здание любимой гимназии», - отметила директор гимназии №1 г. Кузнецка Ольга Антропова.

К работам по подготовке здания к возобновлению учебного процесса привлекались старшеклассники. Часть из них работали по договору через центр занятости населения, другие - на общественных началах.

«Мы очень соскучились по своей гимназии и хоти побыстрее вернуться в нее. Сейчас мы занимаемся отмыванием парт. Работа не очень трудная, потому что мы работаем для того, чтобы поскорее вернуться в свою школу», - отметила учащаяся гимназии №1 г. Кузнецка Виолетта Юрасова.

Из-за опасений властей за состояние здания учебный год для гимназистов и преподавателей начался в соседней школе №14. Теперь их же безопасности ничто не угрожает. В общей сложности на ремонт гимназии было потрачено семь миллионов рублей.