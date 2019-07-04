В Кузнецке завершают устройство фундамента нового хирургического корпуса

Строители трудятся в интенсивном режиме. Технологический процесс предполагает непрерывную работу. После заливки одного участка, специалисты тут же приступают к заливке другого. Ход работ - на контроле руководства городской администрации.

«Администрация помогает, решает некоторые вопросы. Например, по вывозу мусора, по теплотрассе. Так что постоянно взаимодействуем», - рассказал прораб подрядной организации Владимир Кротов.

Согласно плану, до конца 2019 года должны быть возведены все шесть этажей хирургического корпуса. Срок ввода объекта в эксплуатацию по контракту - не позднее 31 декабря 2020-го.