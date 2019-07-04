В Кузнецке завершают устройство фундамента нового хирургического корпуса

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04 июля 2019, 19:47Общество
В городе Кузнецке Пензенской области завершают устройство фундамента здания нового хирургического корпуса межрайонной больницы.
Строители трудятся в интенсивном режиме. Технологический процесс предполагает непрерывную работу. После заливки одного участка, специалисты тут же приступают к заливке другого. Ход работ - на контроле руководства городской администрации.
«Администрация помогает, решает некоторые вопросы. Например, по вывозу мусора, по теплотрассе. Так что постоянно взаимодействуем», - рассказал прораб подрядной организации Владимир Кротов.
Согласно плану, до конца 2019 года должны быть возведены все шесть этажей хирургического корпуса. Срок ввода объекта в эксплуатацию по контракту - не позднее 31 декабря 2020-го.
04 июля 2019, 19:47В Кузнецке завершают устройство фундамента нового хирургического корпуса
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