24 ноября 2017, 19:41Общество В Кузнецке завершается реконструкция парка Городской парк в городе Кузнецке Пензенской области медленно, но верно преображается, приобретает более ухоженный вид. Здесь завершаются намеченные на 2017 год работы в рамках реконструкции главного места отдыха кузнечан. Его благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Парки малых городов».

В городском парке рабочих сейчас больше, чем прохожих. Погода не располагает к прогулкам, и, напротив, требует от подрядчика поторопиться с завершением работ.

Главный объект сейчас – это ограждение. Каменщики городской строительной организации выкладывают стену из современных строительных материалов. Как только кладка будет закончена, начнется установка на свои места чугунных секций, которые закроют проемы между кирпичными столбами. Секции сейчас находятся на реставрации. Новый вид ограждение парка примет не только со стороны улицы Комсомольской.

«По улице Калинина проводится забуривание столбов. Секции варятся на месте», сказал директор муниципального учреждения «Нескучный сад» Сергей Талаев.

Ранее в городском парке Кузнецка было завершено асфальтирование дорожек. Работы приняты, по данным экспертизы, качество асфальта соответствует параметрам, установленным проектно-сметной документацией. Кроме асфальтирования дорожек и реконструкции ограждения, в 2017 году в парке должны быть установлены несколько новых светильников на центральной аллее.

Общество

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