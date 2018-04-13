В Кузнецке загорелась квартира, есть пострадавший

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13 апреля 2018, 10:01Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области загорелась квартира.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 12 апреля в 10.50 в городе Кузнецк. На улице 354 стрелковой дивизии вспыхнул пожар. Огонь уничтожил комнату в квартире. В результате происшествия есть пострадавший, о его состоянии в ведомстве не сообщили.
Пожар тушили семь сотрудников МЧС с помощью трех единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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