В Кузнецке заасфальтировали несколько дворов

В городе Кузнецке Пензенской области подвели предварительные итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году финансирование составило 10,5 млн рублей. Основной объем работ выполнен. На завершающей стадии - обустройство дворовой территории одной из многоэтажек и внутриквартальной дороги.

Рабочие обновили покрытие на тротуаре и установили светильники на пешеходной дорожке, которая соединяет западный микрорайон Кузнецка и городок «Полимермаша». Еще один объект, который попал под финансирование в рамках программы, - территория возле дома №1А по улице Плеханова.

«Конечно, по сравнению с тем, что было – небо и земля. Соседи говорят, что у нас теперь как в Париже. Я шучу в ответ, что выпишу вам визу в наш двор», - поделилась председатель комитета дома №1А по улице Плеханова Валентина Дереева.

В соседнем дворе уложили новый асфальт и бордюрные камни, обустроили парковочные карманы для машин и водосточные лотки. Чтобы они не забивались мусором, их покрыли металлическими решетками.

«Заасфальтировали двор, дороги связывающие двор с улицами. Обустроили лоток для отвода воды, чтобы она не стояла на дворовой территории. Работы выполнили более чем за 8 млн рублей. Я думаю, что жители будут довольны», - отметил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

Сейчас подрядная организация трудится на внутриквартальной дороге, которая свяжет сразу несколько дворовых территорий с основными автомобильными магистралями юго-западного микрорайона. Единственный минус - подрядчик затянул завершение работ более чем на месяц.