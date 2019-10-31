В Кузнецке заасфальтировали несколько дворов

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31 октября 2019, 19:56Общество
В городе Кузнецке Пензенской области подвели предварительные итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году финансирование составило 10,5 млн рублей. Основной объем работ выполнен. На завершающей стадии - обустройство дворовой территории одной из многоэтажек и внутриквартальной дороги.
Рабочие обновили покрытие на тротуаре и установили светильники на пешеходной дорожке, которая соединяет западный микрорайон Кузнецка и городок «Полимермаша». Еще один объект, который попал под финансирование в рамках программы, - территория возле дома №1А по улице Плеханова.
«Конечно, по сравнению с тем, что было – небо и земля. Соседи говорят, что у нас теперь как в Париже. Я шучу в ответ, что выпишу вам визу в наш двор», - поделилась председатель комитета дома №1А по улице Плеханова Валентина Дереева.
В соседнем дворе уложили новый асфальт и бордюрные камни, обустроили парковочные карманы для машин и водосточные лотки. Чтобы они не забивались мусором, их покрыли металлическими решетками.
«Заасфальтировали двор, дороги связывающие двор с улицами. Обустроили лоток для отвода воды, чтобы она не стояла на дворовой территории. Работы выполнили более чем за 8 млн рублей. Я думаю, что жители будут довольны», - отметил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Сейчас подрядная организация трудится на внутриквартальной дороге, которая свяжет сразу несколько дворовых территорий с основными автомобильными магистралями юго-западного микрорайона. Единственный минус - подрядчик затянул завершение работ более чем на месяц.
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