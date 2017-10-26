В Кузнецке за прошедшие сутки сбили двух пешеходов

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26 октября 2017, 17:35Происшествия
На дорогах Кузнецка Пензенской области под колесами автомобилей пострадали два человека.
Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России, первое ДТП произошло на улице Кирова. 31-летняя женщина, находившаяся за рулем «Пежо», сбила 67-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину доставили в больницу.
Вторая авария произошла на улице Кирова. 57-летний водитель «Лады Приоры» сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
По обоим фактам начали проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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