26 октября 2017, 17:35Происшествия В Кузнецке за прошедшие сутки сбили двух пешеходов На дорогах Кузнецка Пензенской области под колесами автомобилей пострадали два человека.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России, первое ДТП произошло на улице Кирова. 31-летняя женщина, находившаяся за рулем «Пежо», сбила 67-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину доставили в больницу.

Вторая авария произошла на улице Кирова. 57-летний водитель «Лады Приоры» сбил 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

По обоим фактам начали проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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