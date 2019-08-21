В Кузнецке за неуплату алиментов осудили отца четверняшек

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21 августа 2019, 11:02Общество
В Кузнецком районе Пензенской области 40-летнего мужчину суд признал виновным в неуплате алиментов.
Мужчина не платит четырем близнецам деньги давно. В 2018 году за это ему назначили исправительные работы, в мае 2019-го отца привлекли к административной ответственности. Но несмотря на эти меры, он умышленно продолжал уклоняться от уплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Задолженность по алиментам с марта по июнь составила 45 тысяч рублей, а общая сумма – 640 тысяч. Суд назначил должнику семь месяцев исправительных работ, 10% от зарплаты мужчины будут удерживать в доход государству.
Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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