В Кузнецке за неуплату алиментов осудили отца четверняшек

Мужчина не платит четырем близнецам деньги давно. В 2018 году за это ему назначили исправительные работы, в мае 2019-го отца привлекли к административной ответственности. Но несмотря на эти меры, он умышленно продолжал уклоняться от уплаты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Задолженность по алиментам с марта по июнь составила 45 тысяч рублей, а общая сумма – 640 тысяч. Суд назначил должнику семь месяцев исправительных работ, 10% от зарплаты мужчины будут удерживать в доход государству.

Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».