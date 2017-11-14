14 ноября 2017, 12:32Культура В Кузнецке выступил национальный филармонический оркестр России В Кузнецке Пензенской области выступил национальный филармонический оркестр России под управлением всемирно известного скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Кузнецк стал единственным городом в турне музыкантов по Поволжью, который не является областным центром.

В зале творческого центра «Родина» не было ни одного свободного места. На сцене выступал один из ведущих академических музыкальных коллективов в мире. Национальный филармонический оркестр России был основан в 2003 году и быстро завоевал популярность, в том числе - за рубежом. Секрет успеха прост. Солистам оркестра удается во всех красках передать зрителям музыкальную мысль отечественных и зарубежных композиторов-классиков.

«Черные точки на нотном стане – это закодированные эмоции. И мы, как переводчики, того, что написано там, должны донести их до сердца слушателя. Происходит очень сильный обмен энергиями. Мы очень счастливы, потому что здесь чудесная публика», - рассказал главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

«Концерт просто изумительный, солисты очаровательные, голоса прекрасные, музыка восхитительная», - поделилась жительница Кузнецка Людмила Бублиенова.

В концертном турне артистов по Поволжью всего пять городов: Пенза, Кузнецк, Саранск, Ульяновск и Самара. Гастроли проходят в рамках программы национального министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны». Цель проекта - возродить активную концертную деятельность на территории страны. После выступления в Кузнецке скрипачу и дирижеру коллектива Владимиру Спивакову вручили памятный подарок.

Перед кузнечанами также выступили лауреаты международных конкурсов: Надежда Гулицкая и Алексей Неклюдов. Они исполнили знаменитые оперные арии, дуэты, неаполитанские песни и увертюры из опер Беллини, Доницетти, Верди, Пуччини и других известных композиторов.

Культура

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