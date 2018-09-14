В Кузнецке выставили картину, посвященную беседе Николая II с солдатом

Новый сезон в краеведческом клубе «В потоке времени» открылся встречей с семьей художников Батаршиных. Поводом стала презентация новой работы. Она посвящена памятному событию, которое произошло в Кузнецке более 100 лет назад.

Этот факт до сегодняшнего дня известен немногим. В 1904 саратовский губернатор Петр Столыпин встречал на вокзале станции «Кузнецк» царя Николая II. К визиту государя готовились несколько дней, и непродолжительное пребывание императора прошло по намеченному плану, кроме одного непредвиденного момента.

«Николай II узнал в толпе солдата, который раньше служил у него. Он вызвал его, и у них прошел разговор. Именно этот момент и запечатлен на картине», - рассказала директор музейно-выставочного центра Кузнецка Ольга Горнова.

Картина размещена в холле бывшего кинотеатра «Комсомолец». Ее автор - кузнецкий художник Анвяр Батаршин. Идею запечатлеть историческое событие подал глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

«Мне помогли сотрудники музея, они рассказали о людях того времени, какую одежду они носили, о самом событии. Я опирался на фотографии, по которым изучал позы людей, их эмоции», - рассказал он.

В ходе встречи с членами клуба «В потоке времени» художники рассказали о своем творчестве, направлениях, стилях и поделились планами на будущее.