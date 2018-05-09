В Кузнецке высадили саженец уцелевшего в Сталинградской битве тополя

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09 мая 2018, 17:28Общество
В городе Кузнецке Пензенской области основные торжества, посвященные дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно прошли на Мемориале Холм воинской славы. В них приняли участие тысячи горожан. В 2018 году программу праздника дополнила посадка тополя, отводка дерева, которое единственное выжило после сражений на Мамаевом кургане в Сталинграде.
Спустя 73 года после победной весны 1945 года в Кузнецке в живых осталось только 80 участников Великой Отечественной войны. Состояние здоровья позволило подняться на Холм воинской славы лишь некоторым из них. Ивана Яковлевича Захарова, командира самоходной установки, первыми поздравили внук и правнуки. Войну он закончил в Праге 10 мая 1945 года.
«Весь бронетранспортер был усажен такими людьми. Поздравляли друг друга, у них был флаг надписью «Сталин», это запомнилось», - сказал он.
На фронтах Великой Отечественной войны воевало 12 тысяч кузнечан. Из них каждый третий не вернулся в родной город. Места захоронений некоторых воинов неизвестны и по сей день.
Основную часть шествия на Холм воинской славы по традиции последних лет составил «Бессмертный полк». Кузнечане держали в руках сотни портретов дедов и прадедов, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом.
«Думаю, что сегодня каждый должен дать себе клятву в том, что кровь и пот, пролитые на той войне, те жертвы, которые принесены, были не зря. Мы обязаны сделать так, чтобы наша страна была сильной, могучей, процветающей», - призвал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
В 73 День Победы в Кузнецке посадили тополь. Саженец был взят от дерева, которое выжило после боев на Мамаевом кургане. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
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