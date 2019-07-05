В Кузнецке выравнивают дорогу возле детской городской больницы

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05 июля 2019, 19:36Общество
В Кузнецке Пензенской области начался ремонт дороги около детской городской больницы. Для этого решили использовать вторичный материал - асфальтовую крошку. На выравнивание дороги будет израсходовано около 200 тонн материала. Кроме того, отремонтируют участки около учреждений социальной сферы.
У входа в детскую больницу Кузнецка на улице Пролетарской, как обычно, много машин. Жители стремятся попасть на прием к врачу и паркуют свои автомобили прямо на проезжей части - нет тротуара. Однако, скоро ситуация изменится. Ее решили исправить с помощью асфальтной крошки. Работы стартовали согласно плану, в начале июля.
«Здесь были инженеры, заместитель главы администрации, смотрели объем работ и уже сегодня приступили к их выполнению. Если все будет сделано до угла улицы Ленина, то это, конечно, разгрузит поток и, может быть, часть машин, которая стоит прямо на дороге, уйдет сюда», - рассказал главный врач детской больницы города Кузнецка Галина Дерябина.
Технология ремонта дороги проста: самосвал привозит крошку, грейдер ее выравнивает, а каток уплотняет. При этом, как говорят специалисты, в летнюю жару под солнечными лучами все компоненты дорожного покрытия скрепляются очень надежно. Его плотность гораздо выше, чем, например, у укатанного щебня. У детской больницы будет уложено примерно 200 тонн крошки. Этим ремонт не ограничится. Дороги выровняли и около двух школ Кузнецка.
«Также велись работы в районе школы №4, обустроены улица Крупской в районе образовательного учреждения №17», - сказал директор муниципального предприятия «Дорсервис» Рафик Баишев.
Впереди у дорожников - много работы. Им предстоит отремонтировать дорогу, которая ведет на гору Лысуха. Кроме того, они займутся грунтовыми участками внутриквартальных дорог.
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