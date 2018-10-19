В Кузнецке вырастет плата за проезд

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21 октября 2018, 13:00Общество
В Кузнецке Пензенской области увеличивается плата за проезд в общественном транспорте. Об этом городские власти известило руководство организаций-перевозчиков. В ближайшее время поездки в автобусе малой вместимости станут дороже на три рубля.
На входе в пассажирскую «Газель» водителю теперь нужно будет отдавать 20 рублей. Повышения стоимости проезда добивались представители сразу двух транспортных компаний, работающих на муниципальных маршрутах в Кузнецке.
«В этом году они подали заявки на пересмотр тарифа. Собрали документы, подтверждающие, что в указанный период времени расходы предприятий увеличились в достаточно большом объеме. Это и затраты на горюче-смазочные материалы, поддержание в исправном состоянии автобусного парка. К тому же необходимость увеличения заработной платы сотрудникам, поскольку идет большая текучка кадров», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Окончательное решение по стоимости проезда приняло управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Его специалисты сочли экономически обоснованным увеличение стоимости проезда в общественном транспорте до 20 рублей 79 копеек. Вместе с тем, как сообщил первый заместитель главы администрации Кузнецка, от перевозчика ждут повышения качества обслуживания пассажиров.
«Мы обладаем информацией о том, что они планируют серьезно заняться обновлением парка автобусов. Есть планы перейти от автобусов малой вместимости к автобусам средней вместимости. Уже поступил ряд предложений по изменению маршрутной сети», - отметил первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Новый тариф на перевозку пассажиров начнет действовать в Кузнецке через месяц. Иформация об изменении стоимости проезда должна быть опубликована в городских СМИ.
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