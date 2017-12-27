В Кузнецке вынесли приговор по факту массового отравления ромом

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27 декабря 2017, 14:36Криминал
В городе Кузнецке Пензенской области осудили местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве, а также хранении и сбыте алкоголя, который не отвечал требованиям безопасности.
Следствием установлено, что мужчина сбывал контрафактный алкоголь, которым смертельно отравились несколько человек. Кроме того, выяснилось, что неизвестные лица обманом завладели правом на квартиры, к совершению этих преступлений был причастен и кузнечанин, сообщает пресс-служба Кузнецкого районного суда.
В результате суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, кузнечанина обязали компенсировать причиненный моральный вред потерпевшим.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в ночь с 19 на 20 ноября 2016 года житель Кузнецка отмечал свой день рождения в кругу друзей. Мужчины распивали якобы дорогой ром, после чего девять человек оказались в больнице с отравлением, еще пятеро скончались, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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