18 июня 2017, 14:52Спорт В Кузнецке выбрали самого сильного спортсмена-экстремала В Кузнецке состоялся второй открытый чемпионат города по силовому экстриму. Для участия в нем съехались спортсмены-экстремалы из пяти городов Поволжья.

На турнир по силовому экстриму в Кузнецк приехали восемь участников из Пензы, Саратова, Саранска, Петровска и Камышина. Богатырские игры состояли из пяти этапов.

В эстафете нужно было последовательно поднять пять различных по форме тяжелых снарядов. Лучший результат показал кузнечанин Рамиль Рамазанов. Закрепил лидерство спортсмен после того, как быстрее всех преодолел дистанцию с грузом в 400 килограммов на плечах. Затем участники померялись силой, переворачивая многокилограмовые колеса от тягачей и легковые автомобили.

На прошлых соревнованиях силачи тянули за собой восьмитонную пожарную машину. На этот раз организаторы выкатили на площадь грузовик весом на пять тонн больше. На заключительном этапе от участников потребовалось водрузить на постамент три шара весом от 120 до 160 килограммов, а затем пробежаться с мешком полным песка.

Награды победителям вручил глава администрации города Сергей Златогорский. Лучший результат показал местный богатырь - самый сильный человек Кузнецка Рамиль Рамазанов.

«Это большая ответственность – выступать в своем городе. Первый раз было не так сложно – меня никто больно-то не знал. Я не мог стать вторым, нужно было подготовиться еще сильнее. Было очень много сильных участников. Вы сами видели, что они творили, что делали. Поборолись. Достойно отстоял честь нашего города», - рассказал Рамиль Рамазанов

Открытый чемпионат по силовому экстриму прошел в Кузнецке во второй раз. Его организатором выступила администрация города совместно с представителями бизнеса.

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