В Кузнецке избрали мэра

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18 октября 2019, 19:19Общество
На следующей неделе станет известно, кто станет мэром Пензы. Тайное голосование состоится 25 октября на сессии Гордумы. Тем временем в Кузнецке уже выбрали главу городской администрации. В этой должности продолжит работать Сергей Златогорский.
Выбор между двумя кандидатурами - столько человек заявились на пост главы администрации Кузнецка. Кто возглавит муниципальную исполнительную власть второго по численности и объемам производства города области, определяли депутаты Собрания представителей Кузнецка. До голосования народные избранники заслушали программы развития города обоих кандидатов.
«Мы не достигнем результата в плане благоустройства, улучшения экологической ситуации в городе без сложения усилий власти, бизнеса и населения. Администрация готова выступить генератором идей, организатором большой, сложной работы», - сказал Сергей Златогорский.
За него проголосовали 19 из 20 депутатов Кузнецка. Ранее на этот пост его уже избирали два раза - в 2012 и 2014 годах.
«На мой взгляд, он пользуется доверием не только среди коллег и соратников, но и жителей города», - отметила депутат Собрания представителей Кузнецка Марина Калмыкова.
Делясь планами о будущем города, вновь назначенный глава администрации подчеркнул, что продолжит ранее начатые проекты в социальной, жилищно-коммунальной и экономической сферах.
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