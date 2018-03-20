В Кузнецке ввели карантин

С начала марта 2018 года в городе Кузнецке Пензенской области регистрируется подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и связанными с ними осложнениями. Глава администрации города Сергей Златогорский подписал постановление о введении карантина. С понедельника запрещено проводить массовые мероприятия в учреждениях культуры, образования, спорта и других организованных коллективах.

Телефон в колл-центре кузнецкой детской межрайонной больницы в утренние часы не замолкает ни на минуту. К исходу дня по семи участкам центральной поликлиники набирается не менее 100 вызовов врачей на дом. Это много, но все же на этой неделе медики отмечают некоторое снижение количества вновь заболевших.

«Порог заболеваемости по детскому населению не превышен. На этой неделе незначительное снижение по поводу заболеваний в центральной поликлинике и филиале в микрорайоне Западном. По южному и юго-западному, по сравнению с предыдущими двумя неделями - небольшой рост», - прокомментировала заведующая поликлиникой кузнецкой межрайонной детской больницы Ольга Карягина.

Тем не менее, в Кузнецке именно дети преобладают сейчас среди тех, кто пополняет ряды больных ОРВИ. На основании полученных от медицинских учреждений данных Роспотребнадзор ввел карантин.

«В медицинской организации введен масочный режим. Соблюдаются и усилены все меры санэпидрежима - сквозное и длительное проветривание, их на данном этапе пока достаточно. Будем смотреть, как дальше сложится обстановка», - рассказала заведующая кузнецкой межрайонной больницы Ольга Карягина.

Сейчас медики регистрируют среди детей Кузнецка в основном заболевания средней степени тяжести. Тяжелых случаев немного. Число переболевших пневмонией, по сравнению с 2017, годом в три раза меньше. На то, чтобы не допустить такого развития событий, сейчас направлены все усилия медицинских работников города. Ожидается, что с началом весенних каникул у школьников, должен произойти значительный спад заболеваемости.