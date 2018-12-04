В Кузнецке впервые прошла акция «Щедрый вторник»

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04 декабря 2018, 19:29Общество
Город Кузнецк Пензенской области впервые присоединился к всероссийской акции «Щедрый вторник» (0+). Ее цель - дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь в добрые дела как можно больше людей.
Учащиеся гимназии №1 Кузнецка пришли в школу с пакетами и коробками. В них - игрушки и вещи для воспитанников специализированного дома ребенка. Благотворителями мальчишкам и девчонкам позволила стать всероссийская акция «Щедрый вторник».
«Помогать людям - это очень приятно. Мы сами решили принять участие в акции, стали волонтерами этого движения, принесли в детский дом разные вещи - памперсы и игрушки», - рассказала учащаяся гимназии №1 Кузнецка Наталья Клюева.
Акция, прежде всего, призвана обратить внимание детей на необходимость совершения добрых дел, приучать их делиться тем, что они имеют. В целом же, популяризация благотворительности в Кузнецке проходит в различных формах.
«Есть концерт, где собранные деньги направляются на подарки в малообеспеченные семьи к Новому году или больным детям, которые нуждаются в реабилитации. Также школьники посещают дома ветеранов», - сказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.
В рамках акции юные кузнечане не оставили без внимания своих сверстников - детей-инвалидов, которые проходят реабилитацию в учреждении социальной защиты.
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