В Кузнецке впервые прошла акция «Щедрый вторник»

Город Кузнецк Пензенской области впервые присоединился к всероссийской акции «Щедрый вторник» (0+). Ее цель - дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь в добрые дела как можно больше людей.

Учащиеся гимназии №1 Кузнецка пришли в школу с пакетами и коробками. В них - игрушки и вещи для воспитанников специализированного дома ребенка. Благотворителями мальчишкам и девчонкам позволила стать всероссийская акция «Щедрый вторник».

«Помогать людям - это очень приятно. Мы сами решили принять участие в акции, стали волонтерами этого движения, принесли в детский дом разные вещи - памперсы и игрушки», - рассказала учащаяся гимназии №1 Кузнецка Наталья Клюева.

Акция, прежде всего, призвана обратить внимание детей на необходимость совершения добрых дел, приучать их делиться тем, что они имеют. В целом же, популяризация благотворительности в Кузнецке проходит в различных формах.

«Есть концерт, где собранные деньги направляются на подарки в малообеспеченные семьи к Новому году или больным детям, которые нуждаются в реабилитации. Также школьники посещают дома ветеранов», - сказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

В рамках акции юные кузнечане не оставили без внимания своих сверстников - детей-инвалидов, которые проходят реабилитацию в учреждении социальной защиты.