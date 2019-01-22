Кузнечане на праздновании «Дня снега» соревновались в метании обуви

Хоккей и перетягивание каната, катание на лыжах и метание валенок, гонки с лопатами и стрельба по пластиковым бутылкам - все эти состязания и не только стали частью спортивного праздника «День снега». В городе Кузнецке Пензенской области он прошел впервые. Возможностью как следует отдохнуть и повеселиться на свежем воздухе воспользовались несколько сотен горожан.

Местом открытия нового для Кузнецка праздника под названием «День снега» стала площадка на улице Заречной. Для любителей хоккея - это историческое место. Там играли несколько поколений кузнечан. Долгое время площадка была заброшена, но два года назад местные энтузиасты возродили традицию. Из снега сделали борта хоккейной площадки, а для заливки льда использовали воду из протекающей рядом реки Труев.

«Если приедете сюда в выходной день, то увидите, что здесь играют в хоккей, кто в валенках, кто в коньках. Есть инициативная группа, они сначала у себя чистят, потом сюда приходят, заливают площадку, облагораживают», - рассказал ветеран хоккея Кузнецка Олег Казаров.

«Благодарю жителей Песчанки, активистов, которые возобновили работу этой площадки, залили ее, она считается одной из самых боевых в 2019 году», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Праздник прошел на 15 площадках. Организаторы кузнецкого «Дня снега» подготовили программы, которые были ориентированы, прежде всего, на семейный досуг. К традиционным зимним играм добавлялись и такие необычные забавы, как, например, метание обуви.

Снежный флешмоб в школе №15 объединил детей, родителей и педагогов. В качестве приза папам из победившей в перетягивании каната команды предоставили возможность прокатить директора на «ватрушке».

«Очень понравилось. Этот праздник проходит впервые. Было здорово, когда параллельные классы соревновались между собой в перетягивании каната», - рассказали ученица школы №15 Кузнецка Виктория и Оксана Дудкины.

В школе №17 на старт зимней эстафеты ребята вышли с лопатами. Они должны были пронести на них, не уронив, мяч. Школьники постарше на стадионе соревновались в биатлоне.

Активный отдых на свежем воздухе закончился чаепитием и сладким угощением. Все участники праздника получили сертификаты министерства спорта и памятные сувениры.