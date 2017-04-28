В Кузнецке возвели стены второго корпуса школы №5

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01 мая 2017, 15:03Образование
В Кузнецке строители закончили возводить стены второго корпуса школы №5. На очереди – возведение крыши и другие работы. Ход строительства находится под постоянным контролем. Учебный корпус должен распахнуть свои двери для юных кузнечан 1 сентября.
На стройплощадке второго корпуса школы №5 в Кузнецке рабочие демонтировали башенный кран: здесь он больше уже не нужен. Три этажа здания, в котором будут учиться 375 школьников, возведены.
«На 98% коробка выполнена, кровля начата, окна поставлены. Штукатурка сделана на 70%, черновая электрика, прокладка кабеля, - на 80%», - пояснил учредитель подрядной организации (г.Тамбов) Роланд Мамоян.
Рабочие завершают монтаж вентиляционных коробов и планируют приступить к отделке фасада. Всего на объекте, по данным руководителя подрядной организации, трудятся 118 человек, задействованы восемь единиц спецтехники.
«Наша задача – 1 сентября ввести школу в эксплуатацию. Достаточно напряженная задача, но мы ее выполняем. Было небольшое отставание, но мы его наверстали и сейчас работаем в графике. Конечно, возникают технические вопросы, без которых никакая стройка не обходится. Мы их по ходу решаем. Этому и посвящены планерки», - сообщил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Сергей Златогорский обратил особое внимание на качество выполняемых работ и отметил, что пока претензий к подрядчикам нет. На строительство второго корпуса кузнецкой школы №5 планируется потратить 172 миллиона рублей.
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