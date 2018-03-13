В Кузнецке возобновят строительство станции обезжелезивания воды

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13 марта 2018, 19:28Общество
Глава администрации города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский призвал сделать выводы из недавнего пожара на строящейся станции обезжелезивания воды. Руководители городских предприятий и организаций должны обеспечить тщательный контроль над ходом строительных и ремонтных работ. Свои требования он озвучил в ходе общегородской планерки.
Строительство станции обезжелезивания воды в Кузнецке будет продолжено. Об этом глава городской администрации Сергей Златогорский рассказал в ходе оперативного совещания. Пожар на объекте произошел в начале марта. О том, что возведение станции все же будет завершено, главе региона сообщил представитель организации-концессионера.
«Он лично заверил губернатора, что в течение полутора-двух месяцев вопрос, связанный с нанесением ущерба пожаром, будет решен. Я думаю и ожидаю, что решение будет транслироваться на местный уровень», - сказал Сергей Златогорский.
Причины пожара пока неизвестны. По мнению главы администрации, дело в недостаточном контроле над действиями подрядчиков. Он призвал руководителей всех городских организаций, где запланированы строительные работы, сделать выводы из ситуации.
Это касается и директора старейшего образовательного учреждения Кузнецка - гимназии №1. В школе в рамках региональной программы планируется отремонтировать крышу и заменить часть перекрытий. Должна быть приведена в порядок и парадная лестница.
«Есть контракт на исполнение работ, но должен быть приказ по объекту, который определяет порядок взаимодействия с подрядчиками и субподрядчиками», - отметил он.
Глава администрации рекомендовал в рамках проведения дополнительных работ подумать над ремонтом фасада и ограждения гимназии. Сергей Златогорский также сообщил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос строительства хирургического корпуса местной больницы. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить 150 миллионов рублей.
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