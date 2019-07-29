В Кузнецке водитель маршрутки вместо билетов раздавал сладости

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29 июля 2019, 15:37Общество
Пензенцы обсуждают водителя маршрутки, который раздавал своим пассажирам конфеты. Пост об этом появился 29 июля в одном из пензенских пабликов.
«Все с утра едут угрюмые на работу. Меня поразил водитель маршрута 10а - он раздавал конфеточки, так мило. Настроение у всех повышалось. Конфеты - вместо билетиков, и все сидели с улыбками», - рассказал подписчик аккаунта penza_info58 в instagram.
В комментариях другие пользователи пояснили, что это было в городе Кузнецке две недели назад, однако обсуждают поступок до сих пор. Пост набрал множество лайков, пензенцы отметили, что водитель сделал хороший поступок. Но подписчица svetlanapellart усомнилась в благих целях мужчины.
«Надо подумать и о безопасности, нет ли в конфетах какой-то химии. Задумайтесь, нет сейчас людей, просто так любящих своих пассажиров», - поделилась женщина мнением.
Она напомнила о происшествиях в Москве, когда молодой человек на улице угощал людей лимонадом с психотропным веществом и грабил. Пензенцы призвали женщину не видеть во всем зло и больше радоваться жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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