В Кузнецке «ВАЗ» влетел в препятствие

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13 ноября 2017, 12:36Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария, есть пострадавший.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло на перекрестке улиц Молодой Гвардии и Строителей. Автомобиль «ВАЗ-2114» въехал в препятствие. В аварии пострадал один человек. О его состоянии пока не известно.
К устранению последствий происшествия привлекали трех человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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