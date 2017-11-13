13 ноября 2017, 12:36Происшествия В Кузнецке «ВАЗ» влетел в препятствие В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария, есть пострадавший.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло на перекрестке улиц Молодой Гвардии и Строителей. Автомобиль «ВАЗ-2114» въехал в препятствие. В аварии пострадал один человек. О его состоянии пока не известно.

К устранению последствий происшествия привлекали трех человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6092753/