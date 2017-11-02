02 ноября 2017, 19:46Общество В Кузнецке в середине декабря закончат реконструкцию фонтана В Кузнецке Пензенской области завершено благоустройство придомовых территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Теперь силы подрядчиков направлены на реконструкцию фонтана и обновление тротуарного покрытия в центральной части города.

Уже отремонтировали тротуары по улице Ленина, а также на участке между улицами Дарвина и Гражданской. Работы вели в несколько этапов с учетом погодных условий. В ближайшие дни чиновники городской администрации проверят их качество.

Чуть дольше запланированного продлится реконструкция фонтана на центральной площади. Пока удалось отремонтировать насосную станцию, смонтировать опалубку, изготовить армированный каркас чаши. Сейчас рабочие занимаются облицовкой парапета фонтана.

«В ближайшее время поступит насосное оборудование, автоматика и будет выполняться работа по прокладке инженерных сетей, подключения автоматики, и насосного оборудования, которое будет обеспечивать циркуляцию воды в фонтане. У нас практически ежедневные планерки на объектах, которые ремонтируются. Технический надзор за самим производством работ осуществляет управление капитального строительства», - рассказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

До конца недели на объекте проведут сварочные работы. Обновленный фонтан подрядчики обещают сдать в середине декабря. Всего в 2017 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» Кузнецку было выделено 27 миллионов рублей.

Общество

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