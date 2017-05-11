11 мая 2017, 19:41Происшествия В Кузнецке в результате аварии погиб мужчина В городе Кузнецке Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Трагедия случилась на улице Строителей.

Отечественной легковушкой управлял мужчина 1976 года рождения. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль вылетел с проезжей части в кювет, а затем перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте. В момент аварии машине находился один пассажир.

«Мужчина 1977 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут выяснены причины дорожно-транспортного происшествия», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина антипова.

Происшествия

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