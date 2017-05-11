В Кузнецке в результате аварии погиб мужчина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 мая 2017, 19:41Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Трагедия случилась на улице Строителей.
Отечественной легковушкой управлял мужчина 1976 года рождения. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль вылетел с проезжей части в кювет, а затем перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте. В момент аварии машине находился один пассажир.
«Мужчина 1977 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут выяснены причины дорожно-транспортного происшествия», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина антипова.
11 мая 2017, 19:59В Пензенской области капремонт проведут в 170 домах
11 мая 2017, 19:51В Пензе отец пытался откупить сыновей от тюрьмы
11 мая 2017, 19:41В Кузнецке в результате аварии погиб мужчина
11 мая 2017, 19:33Пензенский драмтеатр предоставил площадку для начинающих актеров
11 мая 2017, 19:28В Пензе приступили к ремонту дороги на ул.Кулакова
11 мая 2017, 19:22Пензенским школьникам рассказали о Сурском оборонительном рубеже
11 мая 2017, 19:12В Пензе оказалась под угрозой срыва выставка «Зазеркалье»
11 мая 2017, 19:05В Саловке пройдут гонки на внедорожниках за Кубок губернатора