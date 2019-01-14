В Кузнецке в огне погибла женщина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 января 2019, 12:04Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области утром 14 января в результате пожара погибла женщина. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в 4.26 в городе Кузнецке на улице 3-я линия вспыхнул дом. После того, как сотрудники МЧС потушили пожар, в одной из комнат они обнаружили тело 34-летней женщины.
Отмечается, что кузнечанка жила с супругом. Во время происшествия его дома не было. О том, что жилище горит, в дежурную часть сообщили соседи.
«При первоначальном осмотре на теле женщины, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу», - добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, очаг возгорания находился возле печи. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 января 2019, 16:04Трактор зажал маршрутку. Западная поляна встала в огромной пробке
14 января 2019, 15:34В Пензе ищут дом для кошки, которую выбросили из-за нежелания хозяев вычесывать шерсть...
14 января 2019, 15:04Гендиректор «Пензпромстроя» ответит за миллионные долги по зарплате
14 января 2019, 14:34После жалобы пензенца в «Дизель-Арене» проведут проверку
14 января 2019, 14:03«В Пензе открыли курсы камикадзе?» Новичок проверил учителя на прочность
14 января 2019, 13:33Пензенские пенсионеры оказались пленниками собственной квартиры
14 января 2019, 13:02Пензенские «управляйки» ответят за сосульки и наледь
14 января 2019, 12:36В Пензе на «Снежинке» планируют построить раздевалки