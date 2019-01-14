В Кузнецке в огне погибла женщина

В Кузнецком районе Пензенской области утром 14 января в результате пожара погибла женщина. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в 4.26 в городе Кузнецке на улице 3-я линия вспыхнул дом. После того, как сотрудники МЧС потушили пожар, в одной из комнат они обнаружили тело 34-летней женщины.

Отмечается, что кузнечанка жила с супругом. Во время происшествия его дома не было. О том, что жилище горит, в дежурную часть сообщили соседи.

«При первоначальном осмотре на теле женщины, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу», - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, очаг возгорания находился возле печи. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».