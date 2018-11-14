В Кузнецке в ДТП пострадали 10 человек – соцсети

Пользователи соцсети сообщают о страшном ДТП, которое произошло в Кузнецке Пензенской области.

Как отмечают подписчики группы «Подслушано в Кузнецке», на перекрестке улиц Строительной и Пензенской столкнулись маршрутка и большегруз - пострадали 10 человек. Пользователи сообщают, что они с травмами доставлены в городскую больницу.

В управлении ГИБДД уточняют обстоятельства аварии. Пока официальных комментариев ведомства нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».