В Кузнецке в ДТП пострадали 10 человек – соцсети

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14 ноября 2018, 15:34Происшествия
Пользователи соцсети сообщают о страшном ДТП, которое произошло в Кузнецке Пензенской области.
Как отмечают подписчики группы «Подслушано в Кузнецке», на перекрестке улиц Строительной и Пензенской столкнулись маршрутка и большегруз - пострадали 10 человек. Пользователи сообщают, что они с травмами доставлены в городскую больницу.
В управлении ГИБДД уточняют обстоятельства аварии. Пока официальных комментариев ведомства нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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