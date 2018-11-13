В Кузнецке в ДТП пострадал ребенок

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13 ноября 2018, 11:33Происшествия
На трассе в Кузнецком районе Пензенской области произошла авария.
По предварительным данным, 12 ноября в 18.45 на 754 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили «ВАЗ-21104» под управлением 21-летнего парня и Lada Vesta, за рулем которого находился 46-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали девочка и 42-летняя женщина, которые находились в «ВАЗ-21104», а также водитель этого же автомобиля. Их с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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