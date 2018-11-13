В Кузнецке в ДТП пострадал ребенок

По предварительным данным, 12 ноября в 18.45 на 754 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили «ВАЗ-21104» под управлением 21-летнего парня и Lada Vesta, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали девочка и 42-летняя женщина, которые находились в «ВАЗ-21104», а также водитель этого же автомобиля. Их с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».