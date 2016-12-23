В Кузнецке в ДТП попал автобус

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23 декабря 2016, 17:38Происшествия
В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП – столкнулись «ВАЗ-211540» и автобус малого класса «ГАЗ-322132».
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции, авария произошла на ул. Белинского возле дома №137.
В результате столкновения с травмами в больницу доставили 45-летнего водителя «ВАЗа», 28-летний пассажир, находившийся в салоне автобуса, после оказания медицинской помощи был отпущен.
Причины ДТП устанавливаются.
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