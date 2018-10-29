В Кузнецке в честь 100-летия комсомола установили памятную стелу

В городе Кузнецке Пензенской области в честь столетнего юбилея комсомола установили памятую стелу. Церемония открытия монумента состоялась накануне праздника. На митинг пригласили комсомольцев разных лет.

Памятный знак появился на улице Комсомольской. На церемонию открытия пришли те, кто связал свою молодость с этим движением.

«Мы должны были заниматься лидирующие позиции в учебе, спорте и на работе, помогать тем, кто нас младше и старше, быть патриотами Родины», - рассказал житель Кузнецка Геннадий Феоктистов.

Установленный в Кузнецке знак призван стать символом исторической связи поколений. Основные элементы стелы изготовили во Владимире, металлический каркас выполнен на средства представителей городского бизнес-сообщества. Благоустройство территории провели сотрудники муниципального предприятия «Зеленый город».

С улицы Комсомольской торжества переместились в творческий центр «Родина».

«Спасибо ветеранам-комсомольцам за то, что вы приложили усилия к тому, чтобы Кузнецк получил хороший толчок к развитию», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Кузнечанам, в разные годы возглавлявшим городские комсомольские организации, вручили юбилейные медали и книги об истории ВЛКСМ. Коллектив творческого центра подготовил праздничный концерт, в котором приняли участие ведущие исполнители и творческие коллективы города.