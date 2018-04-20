В Кузнецке увеличили дотации на перевозки дачников

Первого мая в городе Кузнецке Пензенской области стартует сезон дачных перевозок. Ожидается, что из райцентра автобусы будут курсировать по восьми дачным направлениям.

На семь из них претендует традиционный перевозчик - пассажирское автотранспортное предприятие. Как и прежде, компания планирует взять на себя маршруты до Пионера, Вишневки, Кармановки и Зеленого Шума. Большая часть средств на перевозку огородников будет выделена из городского бюджета.

«В 2017-м компенсировали перевозчикам 572 тысячи рублей. В 2018 году, учитывая рост стоимости перевозок, приняли решение увеличить дотацию из бюджета еще на 172 тысячи. Всего из бюджета выделили - 743 тысячи рублей», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.



Увеличение дотации из бюджета связано с 25% ростом стоимости проезда. Сейчас за каждый километр пути пассажиры платят два с половиной рубля.