В Кузнецке увеличили дотации на перевозки дачников

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22 апреля 2018, 12:53Общество
Первого мая в городе Кузнецке Пензенской области стартует сезон дачных перевозок. Ожидается, что из райцентра автобусы будут курсировать по восьми дачным направлениям.
На семь из них претендует традиционный перевозчик - пассажирское автотранспортное предприятие. Как и прежде, компания планирует взять на себя маршруты до Пионера, Вишневки, Кармановки и Зеленого Шума. Большая часть средств на перевозку огородников будет выделена из городского бюджета.
«В 2017-м компенсировали перевозчикам 572 тысячи рублей. В 2018 году, учитывая рост стоимости перевозок, приняли решение увеличить дотацию из бюджета еще на 172 тысячи. Всего из бюджета выделили - 743 тысячи рублей», - сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.
Увеличение дотации из бюджета связано с 25% ростом стоимости проезда. Сейчас за каждый километр пути пассажиры платят два с половиной рубля.
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