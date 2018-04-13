В Кузнецке увеличат площадь врачебно-физкультурного диспансера

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13 апреля 2018, 14:06Общество
Врачебно-физкультурное отделение Кузнецкой детской межрайонной больницы стало филиалом №1 Пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера. В отделение доставят новое оборудование и дополнительную медицинскую мебель.
Отделение оснащено медицинским оборудованием для организации антропометрических измерений, проведения исследований с целью оценки функционального состояния организма. Здесь ведут прием детский хирург, врач-оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач по спортивной медицине. В перспективе – прием на работу еще двух врачей данного профиля, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Планируется приобрести велоэргометр, оборудование для кабинетов врачей-специалистов и дополнительную медицинскую мебель.
«Видя, что проводимая сегодня широкомасштабная работа по пропаганде здорового образа жизни, привлечению населения к физической активности способствуют увеличению числа лиц, активно занимающихся спортом, мы планируем заниматься расширением площадей, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи спортсменам.
Структурно-юридические преобразования и организация работы нашего филиала в Кузнецке позволили активизировать работу по охвату углубленными медицинскими обследованиями лиц, профессионально занимающихся спортом в Кузнецком, Камешкирском, Неверкинском и Сосновоборском районов и, конечно, в самом районном центре. А это более 4000 человек», - отметила главный врач Пензенского областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова.
На территории Кузнецка функционируют спортивные сборные команды области по 45 видам спорта. Проводят активную работу 68 региональных спортивных федераций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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