В Кузнецке устранили нарушения пожарной безопасности в здании рынка

В городе Кузнецке Пензенской области устранили выявленные ранее нарушения пожарной безопасности в здании крытого рынка на ул. Дарвина.

Об этом 26 апреля сообщила прокуратура Пензенской области. По данным ведомства, на рынке не было системы автоматической пожарной сигнализации, инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствовала требованиям. Направление движения к пожарному гидранту не обозначалось указателем с четко нанесенными цифрами расстояния.

«Прокуратура предъявила исковое заявление о запрете эксплуатации здания. Но нарушения в кратчайшие сроки устранили», - отмечают в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».