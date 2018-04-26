В Кузнецке устранили нарушения пожарной безопасности в здании рынка

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26 апреля 2018, 16:36Общество
В городе Кузнецке Пензенской области устранили выявленные ранее нарушения пожарной безопасности в здании крытого рынка на ул. Дарвина.
Об этом 26 апреля сообщила прокуратура Пензенской области. По данным ведомства, на рынке не было системы автоматической пожарной сигнализации, инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствовала требованиям. Направление движения к пожарному гидранту не обозначалось указателем с четко нанесенными цифрами расстояния.
«Прокуратура предъявила исковое заявление о запрете эксплуатации здания. Но нарушения в кратчайшие сроки устранили», - отмечают в ведомстве.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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