13 июля 2017, 19:12Общество Кузнечане решат, какие дороги отремонтировать на 150 млн руб Депутаты Собрания представителей Кузнецка Пензенской области провели встречу с местными жителями. На ней горожане могли напрямую озвучить народным избранникам наболевшие проблемы. Новый цикл встреч с населением открыл глава Кузнецка Владимир Назаров.

Диалог главы Кузнецка и жителей района Залинии, которые выбрали Владимира Назарова своим депутатом, проходит в стенах школы №17. На встречу пришли те, кому небезразлично происходящее в городе и округе. Подобное общение, что называется с глазу на глаз, проходит с периодичностью раз в два месяца.

«Наша задача – встретиться со своими избирателями. Принять их просьбы и постараться выполнить. Мы рассказываем о том, что делается, что будет сделано. Естественно, учитываем пожелания жителей. Есть бытовые проблемы, которые нужно решать. И, чтобы они не застаивались, не превратились в негативный момент, такие встречи проходят», - пояснил глава г. Кузнецка Владимир Назаров.

На встрече с населением также присутствовали первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин, руководители муниципальных предприятий, коммунальных служб, учреждений здравоохранения, образования, соцзащиты, сотрудники правоохранительных органов. Практически к каждому ведомству у жителей были вопросы и пожелания.

Глава города сообщил, что в скором времени на ремонт дорог из регионального бюджета будет выделено порядка 150 миллионов рублей, куда их направить, решат сами жители. Проголосовать за ремонт того или иного участка дороги можно будет на официальном сайте администрации Кузнецка.

Еще один немаловажный вопрос для кузнечан - качество питьевой воды - практически решен.

«На южном водозаборе, от которого питается весь этот район, мы должны построить и ввести в эксплуатацию станцию обезжелезивания на 10 тысяч кубометров. Этот район получит чистую воду, если у нас не будет форс-мажорных обстоятельств до конца 2017 года, в отличие от центральной части города», - добавил первый заместитель главы администрации г. Кузнецка Владимир Трошин.

Для того чтобы улучшить качество воды до ввода в работу станции обезжелезивания, Владимир Трошин посоветовал людям обратиться в водоканал, работники которого могут сделать промывку сетей.

Также люди задавали вопросы относительно соблюдения графика вывоза мусора, интересовались некоторыми аспектами начисления тарифов за жилищно-коммунальные услуги и смогли составить заявки на спиливание аварийных деревьев.

Общество

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