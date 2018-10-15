В Кузнецке у пяти бизнесменов работники трудились нелегально

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15 октября 2018, 14:06Общество
В городе Кузнецке Пензенской области прокуратура обнаружила индивидуальных предпринимателей, которые не оформили трудовые отношения со своими работниками.
Всего выявлено пять граждан, имеющих бизнес в сфере производства мебели и розничной торговли. На их предприятиях были работники, не оформленные официально. Соответственно, работодатель не вносил за них страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
После проверки прокуратура потребовала от индивидуальных предпринимателей устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки. Кроме того, за уклонение от оформления трудового договора в отношении всех пятерых возбудили административные дела. Они сейчас находятся на рассмотрении, пишет ИА «penza-press.ru».
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